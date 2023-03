Giulio Ciccone troeft Primoz Roglic en Remco Evenepoel af in eerste bergrit Ronde van Catalonië

Dylan Groenewe­gen geklopt door Jasper Philipsen in slotrit Tirreno-Adriatico, eindzege Primoz Roglic

Dylan Groenewegen heeft in de slotrit van de Tirreno-Adriatico zijn meerdere moeten erkennen in Jasper Philipsen. In een massasprint was de ploeggenoot van Mathieu van der Poel de sterkste van het stel. Primoz Roglic won het algemeen klassement van de Italiaanse koers.