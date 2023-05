Greg Van Avermaet (37) zet na dit seizoen punt achter carrière: ‘Tijd voor andere doelen in mijn leven’

Greg Van Avermaet (37) stopt met koersen. De ex-olympisch kampioen maakt het seizoen af bij AG2R-Citroën, maar daarna zit zijn carrière erop. Het is mooi geweest, vindt de Belg. ,,Het is tijd voor andere doelen in mijn leven”, schrijft hij op sociale media.

Van Avermaet vertelde het anderhalve maand geleden al: na de klassiekers zou hij samen met zijn vrouw bekijken of hij nog langer wielrenner wilde blijven. Ondertussen heeft hij ‘een paar keer goed gepraat’ met Ellen en is de keuze gemaakt: aan het einde van dit seizoen, wanneer zijn contract bij AG2R afloopt, zet hij een punt achter zijn actieve carrière. Van Avermaet geeft daar later vandaag meer uitleg bij.

Hij liet alvast verstaan dat hij vrede heeft met de situatie. Hij stopt niet als een gefrustreerd man - ‘daarvoor was mijn carrière te mooi’. Maar het is ook niet het einde dat hij had gedroomd. Het steekt dat hij dit voorjaar niet voor de prijzen - in zijn geval een mooie eindklassering - kon meedoen. ,,Een mooi avontuur gaat eindigen en dat maakt me een beetje triest”, zegt hij in een persbericht van zijn team. ,,Het was een moeilijke beslissing, maar ik ben extreem trots op wat ik als wielrenner heb bereikt.”

Quote Als ik niet meer meedoe om de prijzen, dan hoeft het van mij niet meer. Greg van Avermaet

Presteren was altijd zijn drijfveer. ,,Mijn ondergrens ligt zeer hoog”, vertelde hij altijd. ,,Als ik niet meer meedoe om de prijzen, dan hoeft het van mij niet meer. Uitbollen zoals voetballers die nog een paar jaar op het tweede of derde niveau gaan spelen, is niets voor mij. Zodra ik mij niet meer belangrijk voel, is het voorbij.” Met dat in het achterhoofd had hij al eerder kunnen beslissen om te stoppen, maar dat wilde Van Avermaet niet. Hij fietst en traint nog graag. ,,Ik heb altijd gedacht dat ik tot mijn 40ste renner zou blijven.”

Zijn laatste zege was de GP Montreal in september 2019. Vier jaar zonder overwinning was lang. Begin dit jaar zei hij: ,,Het zou leuk zijn als ik nog een keer kon winnen. Ik ben realistisch: dat zal niet in de grote klassiekers zijn. Als ik Wout van Aert en Mathieu van der Poel een beetje kan kietelen, zou dat al mooi zijn.”

Olympisch goud in Rio

De Oost-Vlaming zal altijd herinnerd worden omwille van zijn olympische titel in 2016 in Rio. Hij won ook een reeks mooie voorjaarsklassiekers: Parijs-Roubaix, Gent-Wevelgem, de E3 Harelbeke en twee keer de Omloop. Staan verder op zijn palmares: twee ritten in de Tour, een rit in de Vuelta, de puntentrui in de Vuelta, Parijs-Tours en Tirreno-Adriatico. In totaal won hij 41 UCI-wedstrijden. Hij droeg ook elf dagen de gele trui. Van Avermaet was de man die het Belgische wielrennen overeind hield in de periode na/naast Tom Boonen en Philippe Gilbert.

Maar straks zit het erop. De nieuwe generatie heeft hem ingehaald en is hem voorbijgestreefd. ,,Zo gaat het altijd in de sport”, beseft hij. Van Avermaet gaf in het verleden geregeld aan dat hij graag in het wielrennen actief zou willen blijven. Al weet hij niet in welke functie: ploegleider wellicht niet, misschien als coach of mentor van jonge talenten. Ook een baan in het management van een wielerploeg boeit hem. ,,Ik zal dan opnieuw moeten gaan studeren - financiën, administratie, marketing en wat is het allemaal - maar ik zeg geen nee. Het leven is nog lang.”

Reizen met het gezin

Van Avermaet wil ook een stuk van de wereld zien. “Ik kijk uit naar de reizen die ik nog wil maken”, vertelde hij eerder. “Ik wil sowieso een keer terug naar Rio om Ellen en mijn kinderen te tonen waar ik goud gewonnen heb. Dan ga ik nog een keer het olympisch parcours afrijden. Ik wil ook naar Park City, in Utah, om te skiën. Naar New York ben ik ook nog nooit geweest. Zuid-Afrika wil ik ook doen. Er zijn nog veel dingen.”

Van Avermaet heeft altijd de optie open gehouden om na zijn carrière te gaan mountainbiken - hij wil graag de Cape Epic rijden, en de Transalp, en eventueel de Crocodile Trophy, meerdaagse races in Zuid-Afrika, de Alpen en Australië. Sinds kort heeft hij ook de smaak van het gravelrijden te pakken. Plannen en dromen genoeg.

