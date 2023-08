Groot probleem voor renner Lotto Dstny: Belg kan na diefstal rugzak in de trein niet naar WK reizen

Met video + podcast Wout Poels geniet na van zijn grootste Tourmoment ooit: ‘Mijn leven is wel een klein beetje veranderd’

Na een nacht met amper slaap kwam Wout Poels (35) erachter dat zijn leven na zijn ritzege in de Tour toch ‘een beetje’ is veranderd. Hij is voor altijd onderdeel van de Tour-historie. ‘Ik las vanmorgen L’Équipe. Wat daar stond? Volgens mij, dat ik had gewonnen.’’