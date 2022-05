Het mooiste én verschrikkelijkste uur uit de carrière van Ellen van Dijk: ‘Kon bijna niet meer rechtdoor fietsen’

Door Daan Hakkenberg



Bijna mist Ellen van Dijk zelf het hoogtepunt in haar carrière. Ze fietst al bijna 59 minuten als een blauwe raket in de rondte en nu maken de tientallen toeschouwers zoveel kabaal dat Van Dijk de aanwijzingen van de kant niet hoort. ,,Ik dacht: ‘Ben ik er nou al? Of moet ik een paar rondjes?’ Op een geven moment hoorde ik: ‘Nog twee.’ Toen was ik echt heel blij. Want ik kon echt niet harder meer, begon te slingeren en kon bijna niet meer rechtdoor fietsen. Het is verschrikkelijke pijn. Ik ben uiteindelijk heel blij met het record, maar ik had gehoopt op een heel goede dag nog net iets harder te kunnen. Maar ik ging helemaal kapot.’’