Hollandse glorie in Vuelta Femenina: Charlotte Kool wint sprint, Marianne Vos nieuwe leidster

Ook in de tweede etappe was er daarmee volop Nederlands succes. Gisteren greep Jumbo-Visma in de ploegentijdrit in Torrevieja al de zege en vandaag was de overwinning vandaag dus een prooi voor Team DSM. Een vlakke rit in het zuiden van de regio Valencia eindigde een massasprint, waar de Amerikaanse Chloé Dygert al vroeg wegsprintte bij haar tegenstanders en op de overwinning af leek te koersen.

Vos en Kool gingen er echter al snel achteraan en achterhaalden Dyckert. Uiteindelijk kwam Kool net voor Vos (tweede) en Dygert (derde) over de streep. ,,Mijn eerste zege in een grote ronde, prachtig”, reageerde Kool. ,,Dit is waar ik op had gehoopt. We wisten dat het een hectische finale zou worden. De rit eindigde in een lange sprint, die ik gelukkig succesvol heb kunnen afronden. Het was zwaar, maar het is gelukt. Misschien doen zich morgen weer kansen voor voor de sprinters. We gaan er in elk geval opnieuw voor.”