Ide Schelling haalt na fraaie dubbelslag in Baskenland uit naar UCI: ‘Deze finale was vragen om problemen’

Ide Schelling heeft een fraaie overwinning geboekt in de Ronde van Baskenland. De Haagse renner verraste in de tweede etappe alle topfavorieten en pakte zo zijn eerste overwinning op WorldTour-niveau. Bovendien neemt hij de leiderstrui over van de Brit Ethan Hayter.

De 25-jarige Schelling ging na een heuvelachtige rit van Viana naar Leiza de sprint van heel ver aan, maar gaf de koppositie niet meer uit handen. De Italiaan Matteo Sobrero en de Fransman David Gaudu kwamen tekort en moesten genoegen nemen met de plaatsen twee en drie.

Ondanks de vreugde was Schelling na afloop ook verbaasd en geïrriteerd dat de finishlijn was getrokken net na een afdaling. ,,De eerste overwinning dit seizoen en ik ben er extreem blij mee”, zei de Nederlander. ,,Maar om eerlijk te zijn snap ik niet dat de wielerunie UCI deze aankomst heeft goedgekeurd want het was veel te gevaarlijk. Ik zat goed in de afdaling en kon valpartijen ontwijken. Met 1 kilometer te gaan kwam alles bij elkaar en op 500 meter begon ik mijn sprint en wist ik dat met de bochten niemand er voorbij kon komen.”

,,Een afdaling ingaan met een volledig peloton is vragen om problemen”, uitte Schelling zijn kritiek op de gevaarlijke finale. ,,Maar het is wat het is. Gelukkig kon ik op het einde het gaatje vinden. Ik had een heel moeizaam seizoen vorig jaar en wist niet zeker of ik mijn oude niveau weer zou halen. Maar dit jaar ben ik goed begonnen en dit is ongelofelijk.”

Veel hoogtemeters

De 194 kilometer lange etappe kende heel wat hoogtemeters in het tweede deel van het parkoers en was daarmee een stuk lastiger dan de door Hayter gewonnen openingsrit. In de finale moesten de renners over de Arkiskil (11 km aan 3,2%), met de top op goed vijf kilometer van de finish.

De vroege vlucht bestond vandaag uit Javier Romo, Jesus Ezquerra, Jon Barrenetxea, Carlos Garcia, Txomin Juarisiti en Alan Jousseaume (TotelEnergies). Het zestal reed een maximale voorsprong van ruim zeven minuten bij elkaar.

Hayter offerde zich op in het peloton. De klassementsleider reed in dienst van kopmannen Daniel Martínez en Omar Fraile. Die laatste trok in de aanval, maar kwam niet echt los. Ondanks nog enkele aanvalspogingen trok een uitgedund peloton naar de top van de Akiskil. Martinez, de winnaar van vorig jaar, kreeg te maken met materiaalpech en verloor tijd.

De sprint lag na een snelle afdaling en daarin was Bora-renner Schelling het meest attent. Het is zijn tweede overwinning - na de Grote Prijs Aargau van vorig jaar - maar zijn eerste op het hoogste niveau.

Klassementen

Etappeschema

Deelnemerslijst

