Iedereen buigt voor Koningin Kopecky in Glasgow: ‘Tegen Lotte was gewoon niets te beginnen’

Buitenland­se media brengen staande ovatie aan Mathieu van der Poel: 'Een geschiede­nis schrijvend fenomeen'

Zondagmiddag greep Mathieu van der Poel wereldwijd de spotlights door zich te kronen tot wereldkampioen in het wegwielrennen bij de mannen. Een prestatie die niet alleen in Nederland breed wordt uitgemeten, maar ook in de internationale media. ‘Onomstotelijk de beste was hij.’