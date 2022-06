Ivar Slik schrijft geschiedenis met eindzege in door moordzaak overschaduwde Unbound

Slik was logischerwijs trots op zijn prestatie. Hij kwam na negen uur ploeteren over onverharde wegen als eerste over de streep. ‘Extreem blij dat ik de grootste gravelrace ter wereld heb gewonnen. Ik wil alle mensen bedanken die in me hebben geloofd en me in mooie en slechte tijden hebben gesteund', schreef hij op Instagram.

Daar ging het na afloop echter niet lang over. Het gravelwielrennen staat al weken in het teken van een geruchtmakende moordzaak. Moriah Wilson, een van de meest bekende gravelwielrenners ter wereld, werd begin mei dood aangetroffen in haar woning in Austin. De 26-jarige renster werd neergeschoten en overleed aan de verwondingen. Verdachte is Kaitlin Armstrong, die een relatie had met Colin Strickland. Hij had een affaire met Wilson.

Op de dag van de moord is de jeep van Armstrong gesignaleerd rond het huis van Wilson. Armstrong sloeg op de vlucht en is sindsdien spoorloos. De politie heeft een arrestatiebevel uitgegeven, maar inmiddels wordt er al drie weken tevergeefs gezocht. Volgens Amerikaanse autoriteiten is Armstrong ‘gewapend en gevaarlijk'.

Volledig scherm Kaitlin Armstrong. © AP

Laurens ten Dam, die als vierde eindigde in de door emoties overladen Unbound, was bij Strickland toen hij te horen kreeg dat Armstrong verdachte is. ,,We wilden Colin een hart onder de riem steken, hem een beetje afleiden”, vertelde Ten Dam in zijn podcast Slow Ride Fast. ,,Eigenlijk zouden we zelfs in zijn huis slapen, het huis dat helemaal onderzocht werd en waar het vermoedelijke moordwapen gevonden werd.’’

De politie belde toen Ten Dam en reispartner Thomas Dekker naast Strickland zaten. ,,Dat zijn auto gezien was bij het huis waar Moriah vermoord was. Je had zijn gezicht moeten zien. Hij had ons niets verteld. En zelf wilde hij misschien wel tegen beter weten in geloven in de onschuld van Kaitlin.” De politie is er inmiddels van overtuigd dat Armstrong de dader is. Zij is voor het laatst gezien op het vliegveld, waar ze het vliegtuig pakte naar New York.

Ten Dam tevreden Na afloop van de rit was Ten Dam alsnog tevreden over zijn vierde plaats. ‘Ik probeerde er een show van te maken, maar helaas waren er meer sterke mannen. Toch kan ik best tevreden zijn over mijn vierde plaats. Ik ben blij dat Ivar de rit heeft kunnen winnen.’

Dit bericht op Instagram bekijken Een bericht gedeeld door IVAR SLIK (@ivar.slik)