Jonas Vingegaard klopt Mikel Landa opnieuw en gaat steviger aan de leiding in Ronde van het Baskenland

Met videoJonas Vingegaard heeft een tweede etappezege op rij geboekt in de Ronde van het Baskenland. De Deense Tourwinnaar klopte Mikel Landa opnieuw, waarmee hij leider blijft in het algemeen klassement met nog twee dagen te gaan.

Vingegaard heeft nu twaalf seconden voorsprong op Landa, waar dat aan het begin van de dag nog vijf seconden was. Gisteren werd de 33-jarige Bask van Team Bahrain Victorious ook al geklopt door Vingegaard bij de etappe naar Amasa-Villabona met een loodzware slotklim. Toen was het gat twee seconden, nu won Vingegaard in de sprint. David Gaudu staat derde in het algemeen klassement op 31 seconden van de Deen.

,,Ik ben heel blij om opnieuw te winnen, want dit had ik niet verwacht vanmorgen. Ik voelde mij goed op de slotklim. Er waren op de laatste klim wat aanvallen, en toen dacht ik: Waarom zou ik zelf niet gaan? Landa kwam nog bij mij, waarna we goed samenwerkten. Ze kwamen nog wel dichtbij, maar ik kon gelukkig de sprint winnen. Daar ben ik heel blij mee”, zei Vingegaard in het flashinterview na zijn etappezege.

De vierde etappe ging over 175 kilometer van en naar Santurtzi, iets ten noorden van Bilbao. De Tour de France begint hier komende zomer op 1 juli met een bergetappe van 182 meter.



Vandaag ontstond al snel een kopgroep van vijf renners. Zij sloegen een gat van zo'n acht minuten op het peloton, maar dat slonk langzaam. Op zo'n twintig kilometer voor de finish werd de kopgroep ingerekend en gingen Jonas Vingegaard en Mikel Landa er samen vandoor op een serieuze klim van vijf kilometer. Het tweetal sloeg in eerste instantie nog een serieus gat van een halve minuut, maar werd toch nog bijna ingerekend door de achtervolgers. Uiteindelijk klopte Vingegaard Landa in de sprint in Santurtzi, slechts twee seconden voordat de sprintende achtervolgers over de streep kwamen.

Vingegaard nam gisteren de leiderstrui over van Ide Schelling. De Ronde van het Baskenland telt nog twee etappes. Zaterdag is de laatste etappe, met start en finish in Eibar. ,,Ze zullen me ongetwijfeld nog gaan aanvallen in de laatste twee etappes”, verwacht Vingegaard. ,,Maar ik zal er alles aan doen om mijn leiderstrui te behouden.”

Rohan Dennis kan zijn kopman Vingegaard niet meer aan de eindzege van de Ronde van Baskenland helpen. De Australiër kwam 50 kilometer voor de finish ten val en stapte af. ,,Het goed nieuws is dat hij geen breuken heeft”, zei ploegleider Frans Maassen. “Maar hij heeft wel veel schrammen. Hopelijk herstelt hij snel.”

