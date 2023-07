Jordi Meeus ontsnapt miraculeus aan valpartij in Tour de France door botsing met telefoon

Jasper Philipsen flitste in Moulins naar zijn vierde ritzege, maar het loonde de moeite om het vergrootglas in de sprint ook eens op Jordi Meeus te zetten. Op iets meer dan 300 meter van de streep kwam hij vol in aanraking met de telefoon van een filmende toeschouwer en niet veel later maakte zijn fiets een ferme zwieper na een contact met Mads Pedersen. Wonderwel slaagde Meeus er twee keer in te blijven zitten.