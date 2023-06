Juan Ayuso wint koninginnenrit in Ronde van Zwitserland, Wilco Kelderman houdt stand

Indrukwek­ken­de Jonas Vingegaard rijdt concurren­tie op een hoop in Dauphiné

De Deen Jonas Vingegaard heeft met grote overtuiging de voorlaatste bergetappe in het Critérium du Dauphiné gewonnen. De 26-jarige Tourwinnaar van Jumbo-Visma reed in zijn leiderstrui op 5 kilometer van de finish op de Col de la Croix de Fer weg bij zijn concurrenten. Al snel had Vingegaard een groot gat geslagen. Achtervolger Adam Yates finishte uiteindelijk ruim een halve minuut later.