Jumbo-Visma gaat met Vingegaard opnieuw voor Tourzege, Van der Poel deelt kopmanschap bij Alpecin

Ook de namen van de zeven andere renners waren eerder al bekend. Het zijn Wilco Kelderman, Dylan van Baarle, de Amerikaan Sepp Kuss, de Fransman Christophe Laporte en de Belgen Wout van Aert, Tiesj Benoot en Nathan van Hooydonck.

Van Baarle zal zich zaterdag in startplaats Bilbao hullen in het rood-wit-blauw. Hij werd zondag in Sittard-Geleen Nederlands kampioen op de weg.

Het complete peloton

,,Met zes ritzeges, de bolletjestrui en bovenal de groene en de gele trui overtroffen we vorig jaar onze stoutste verwachtingen. Ook dit jaar dromen we groot. Het is onze ambitie om het geel opnieuw naar Parijs te brengen”, zegt sportief directeur Merijn Zeeman.

,,We hebben een supersterke ploeg onder aanvoering van onze kopman Jonas Vingegaard en we geloven in het plan dat we hebben gemaakt. Met het winnen van de Giro kwam dit seizoen een droom van ons uit. Onze renners zijn op en top voorbereid om in de Tour een dubbelslag te verwezenlijken.”

Jonas Vingegaard verschijnt na de Tour de France niet aan de start van de wereldkampioenschappen wielrennen op de weg, die begin augustus in het Schotse Glasgow plaatsvinden. Dat past niet in zijn wedstrijdschema, liet de Deense bondscoach weten.

Pogacar

Tweevoudig winnaar Tadej Pogacar krijgt in de komende Tour de France onder anderen steun van de Brit Adam Yates en de Pool Rafal Majka. UAE Team Emirates neemt verder de Italiaan Matteo Trentin, de Deen Mikkel Bjerg, de Oostenrijker Felix Grossschartner, de Noor Vegard Stake Laengen en de Spanjaard Marc Soler mee.

Tim Wellens is er zoals verwacht niet bij. De Belg is onvoldoende hersteld van zijn sleutelbeenbreuk in de Ronde van Vlaanderen.

,,Als team hebben we heel hard gewerkt richting de Tour”, aldus Pogacar, die na zijn zeges in 2020 en 2021 de eindzege vorig jaar aan Vingegaard moest laten. ,,Alles is zoals het moet zijn, we hebben een erg goede groep. We zullen te maken krijgen met enkele serieuze concurrenten, maar dat is altijd zo in de grootste wedstrijden.”

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel werd bij de NK op de weg verslagen door Dylan van Baarle. © photo: Cor Vos

Alpecin met kopman Van der Poel

Bij Alpecin-Deceuninck zijn Mathieu van der Poel en Jasper Philipsen aangewezen als kopmannen. Ramon Sinkeldam en Jonas Rickaert zijn de sterke pionnen in de sprinttrein rond de Belg Philipsen. Verder heeft de ploeg met Soren Kragh Andersen, Quinten Hermans en Michael Gogl nog wat opties om voor ritwinst te strijden. Silvan Dillier wordt wellicht het manusjes-van-alles.

Van der Poel slaagde er zondag niet in om met het rood-wit-blauw om zijn schouders naar Frankrijk af te kunnen reizen. Bij de NK op de weg eindigde hij als derde, achter Jumbo-renners Dylan van Baarle en Olav Kooij.

