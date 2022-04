Jumbo-Visma maakt indruk in koninginnenrit Romandië, Dennis houdt leiderstrui

Annemiek van Vleuten breekt pols, Giro en Tour niet in gevaar: ‘Heel vervelend, door zoiets ongeluk­kigs’

Annemiek van Vleuten heeft haar rechterpols gebroken tijdens een trainingsrit. Ze is donderdagavond succesvol geopereerd in het Rijnstate Ziekenhuis in Arnhem, zo meldt haar ploeg Movistar.

29 april