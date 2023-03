Kades Groves wint op fiets van ploeggenoot in Ronde van Catalonië, leider Primoz Roglic pareert aanval Remco Evenepoel

Schmidt wint rittenkoers Coppi e Bartali Mauro Schmid heeft de Italiaanse rittenkoers Settimana Internazionale Coppi e Bartali op zijn naam geschreven. In de afsluitende tijdrit verdedigde de Zwitser van Soudal - Quick-Step zijn leiderstrui met succes. De tijdrit van 18,6 kilometer met start en finish in Capri werd gewonnen door Rémi Cavagna, een Franse ploeggenoot van Schmid. Cavagna won ook de eerste etappe afgelopen dinsdag in een solo.

Schmid werd toen tweede, net als een dag later. De Zwitser eindigde als vijfde in de derde etappe en werd vrijdag opnieuw tweede. In de tijdrit had hij genoeg aan een achtste plek om de eerste positie te behouden voor de Brit James Shaw.



Cavagna legde de tijdrit rondom Capri af in 22 minuten en twaalf seconden. Daarmee was de Fransman achttien tellen sneller dan de Australiër Michael Hepburn.