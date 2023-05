Lance Armstrong mengt zich in potje moddergooien op Twitter na veelbesproken Giro-moment

Het was een gênant beeld vrijdag in de dertiende etappe van de Giro d’Italia . Thibaut Pinot en Jefferson Cepeda kregen het met elkaar aan de stok in de kopgroep - omdat de Ecuadoraan in de ogen van de Fransman te weinig kopwerk had verricht - en deden er daarom alles aan om elkaar niet te laten winnen. Met succes: Einer Rubio ging er als lachende derde met de ritzege vandoor.

,,Ik was woedend”, foeterde Pinot na afloop. ,,Ik zou alles gegeven hebben om Cepeda niet te laten winnen. Ik begrijp niet hoe je op die manier probeert te koersen. Dat is niet mijn manier.”

Woorden die Jonathan Vaughters, ploegleider van Cepeda bij EF Education, een dag later duidelijk nog niet vergeten was. De Amerikaan stuurde gisteren een tweet de wereld in nadat zijn renner Ben Healy in de rit naar Bologna nipt werd geklopt door Brandon McNulty, maar de winnaar meteen feliciteerde.

,,Hij is niet gaan huilen in de media omdat het leven soms oneerlijk is. Een geweldige houding, een geweldig persoon, een geweldige renner”, twitterde Vaughters.

Vaughters gaf de aanzet voor de Twitter-discussie.

Duidelijke sneer

Een duidelijke sneer naar Pinot, maar zonder diens naam te noemen. Een andere Twitter-gebruiker noemde Vaughters een lafaard en maande hem aan om dat wel te doen. De Amerikaanse oud-renner gaf gehoor aan die vraag, maar wel op geheel eigen wijze. ,,Ik weet niet zeker of Pinot het zal kunnen lezen door al zijn tranen.” De Fransman reageerde op zijn beurt vol irritatie op die tweet: ,,Wie ben jij?”

En dat bericht belandde dan weer bij Lance Armstrong. ,,Wie hij is? Hij is een f*cking clown”, schreef hij daarop over Vaughters. ,,Toch op basis van de ruim 30 jaar dat ik hem ken.” Vaughters ging er voorlopig niet op in, maar bedankte zijn volgers wel. ,,Nooit eerder kreeg ik er op één dag zoveel nieuwe volgers bij. Bedankt!!! ❤️”

Armstrong en Vaughters leven al jaren met elkaar in onmin. De huidige teambaas van EF was een kroongetuige in het dopingonderzoek dat gevoerd werd tegen zijn voormalige kopman. Mede daardoor moest Armstrong al zijn zeven Tourzeges inleveren.