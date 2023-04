'Less is more' bij Mathieu van der Poel 2.0: 'Het slaat nergens op om te blijven persen totdat de citroen geen citroen meer is’

Jonas Vingegaard toont suprematie in Ronde van het Baskenland: met solo naar derde dagsucces én eindzege

Jonas Vingegaard heeft op zeer overtuigende wijze de Ronde van het Baskenland op zijn naam geschreven. De Deen van Jumbo-Visma, winnaar van de Tour de France, liet in de zesde en laatste etappe zien dat hij de sterkste renner in koers was. Met een indrukwekkende solo in de leiderstrui behaalde Vingegaard zijn derde dagsucces (na de derde en vierde rit).