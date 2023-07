Liefde, respect en trots: de Giro koestert ‘Miek’ van Vleuten als zijn eigen ster

Annemiek van Vleuten steviger in het roze, maar grijpt naast tweede ritzege in Giro Donne

Annemiek van Vleuten is verder uitgelopen als leidster in de Giro Donne. De 40-jarige rozetruidraagster eindigde als derde in de vierde etappe van de Ronde van Italië. Elisa Longo Borghini was in de rit van Fidenza naar Borgo Val di Taro na 134 kilometer de snelste van een kopgroep van drie. Ze klopte de Amerikaanse Veronica Ewers en Van Vleuten.