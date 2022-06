LIVE | Avonturiers ruiken kansen in zesde etappe Dauphiné

‘Iljo Keisse ploeglei­der bij Quick.Step’

De handtekening is nog niet gezet, maar de deal is verder helemaal rond: Iljo Keisse (39) wordt volgend seizoen ploegleider bij de Quick.Step-ploeg, zo meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws. ,,We moeten enkel nog finetunen”, zegt manager Patrick Lefevere.

19 mei