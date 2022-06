LIVE | Flinke versplintering door laatste zware klim, Roglic aast op rit- en eindzege

Overstroom­de wegen en zandopho­pin­gen, maar winnares Veenendaal-Veenendaal heeft geen druppel gevoeld

Gladys Verhulst is in Veenendaal-Veenendaal de opvolgster geworden van Annemiek van Vleuten. De Française versloeg Karlijn Swinkels in een sprint-a-deux.

20 mei