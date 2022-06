LIVE | Kan Wout van Aert flater van gisteren repareren in de tijdrit?

Dubbele Tour-mis­sie voor Jum­bo-Vis­ma: geel met Roglic of Vingegaard én groen met Van Aert

Over een kleine maand begint in de Deense hoofdstad Kopenhagen de Tour de France. In de Dauphiné, zónder Tourfavoriet Tadej Pogacar, draait de Nederlandse sterrenformatie van Jumbo-Visma warm. Wout van Aert won zondag al de eerste rit, vandaag werd hij verrast door de kopgroep. Merijn Zeeman, de sportieve baas van de ploeg, gaat in op vier thema’s.

