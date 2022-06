LIVE | Pascal Eenkhoorn en Daan Hoole gaan duo aan de leiding op het NK wielrennen

Gesink ontbreekt in Tour de France: Achterhoe­ker niet opgenomen in selectie Jum­bo-Vis­ma

Robert Gesink ontbreekt volgende maand in de Tour de France. De 36-jarige Achterhoeker is niet opgenomen in de achtkoppige selectie van Jumbo-Visma voor de belangrijkste wielerkoers van het jaar.

21 juni