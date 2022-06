LIVE | Peloton met verrassende Brit in leiderstrui onderweg in tweede etappe

Met video Bergkoning Koen Bouwman zet kroon op zijn Giro: 'Ik was niet bang dat ik 'm zou verliezen’

Met zijn tweede ritzege zette Koen Bouwman een kroon op zijn Giro. Onderweg naar Santuario di Castelmonte had hij zich ook al verzekerd van de blauwe trui als eerste Nederlandse bergkoning in de Giro. ‘Maar een ritzege is nog magischer.’

27 mei