LIVE | Peloton rekent vluchters in en laat Dylan Groenewegen achter

Dylan Groenewe­gen toont Tour de Fran­ce-vorm met vierde zege in Veenendaal

Dylan Groenewegen heeft voor de vierde keer Veenendaal-Veenendaal gewonnen. De 28-jarige Amsterdammer van Team BikeExchange-Jayco was na 195,2 kilometer de sterkste in de massasprint en toonde daarmee in vorm te zijn in aanloop naar de Tour de France.

21 mei