LIVE | Primoz Roglic verdedigt leiderstrui in bergachtige slotetappe Dauphiné

Met video Het mooiste én verschrik­ke­lijk­ste uur uit de carrière van Ellen van Dijk: ‘Kon bijna niet meer rechtdoor fietsen’

Met 49 kilometer en 254 meter in één uur is Ellen van Dijk is de snelste vrouw op aarde op een fiets. Na honderden wedstrijden, tientallen overwinningen en twee wereldtitels tijdrijden is het werelduurrecord haar magnum opus. ‘Ik dacht: ‘Ben ik er nou al?’

23 mei