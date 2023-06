LIVE Ronde van Zwitserland | Peloton onderweg na minuut stilte voor Mäder, drie teams niet opgestapt

Dylan Groenewe­gen verliest in Dauphiné sprint van Christophe Laporte en wordt teruggezet

Dylan Groenewegen heeft in de derde etappe van het Critérium du Dauphiné naast de overwinning gegrepen. Hij moest zijn meerdere erkennen in Christophe Laporte, die in de gele leiderstrui als eerste over de finish kwam. De Nederlander werd later teruggezet.