LIVE Ronde van Zwitserland | Sprinters maken zich op voor eindsprint in vlakke etappe

Jonas Vingegaard soleert naar etappezege in Critérium du Dauphiné en grijpt leiders­trui

Jonas Vingegaard heeft Jumbo-Visma in het Critérium du Dauphiné een derde etappezege bezorgd. De Deense Tourwinnaar kwam na een 191 kilometer lange bergetappe solo aan in finishplaats Salins-les-Bains. De Fransman Christophe Laporte had eerder deze week al twee etappes namens Jumbo gewonnen in het Critérium du Dauphiné, een voorbereidingskoers op de Tour de France.