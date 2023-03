LIVE Tirreno-Adriatico | Wilco Kelderman naar ziekenhuis na val, sprinters aan de beurt in slotrit

Wilco Kelderman is niet aan de start verschenen. De Nederlander van Jumbo-Visma ging in de etappe van gisteren onderuit en had de nodige klachten. Hij vliegt vandaag terug naar huis voor verder onderzoek. Kelderman staat ook op de planning voor de Ronde van Catalonië en de Ronde van Italië, waar hij samen met Roglic zou rijden. Over de ernst van de kwetsuur en de periode van herstel is nog niets bekend.