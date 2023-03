LIVE wielrennen | Eenkhoorn in de aanval, klimduel tussen Vingegaard en Pogacar lijkt aanstaande in Parijs-Nice

Demi Vollering krijgt gunfactor in Strade Bianche na ‘relletje’ met ploegge­noot: ‘Het was al snel weer goed’

Over de manier waarop Demi Vollering (26) Strade Bianche won zal nog wel even nagepraat worden. Niet eens vanwege het losgeslagen paard dat ze in de finale tegenkwam. Vooral vanwege haar Belgische ploeggenoot Lotte Kopecky die Vollering de zege niet gunde en zelf vol voor de winst ging.