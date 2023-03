LIVE wielrennen | Kansen voor Mathieu van der Poel in vierde etappe Tirreno-Adriatico

Mads Pedersen klopt Olav Kooij in sprint tweede etappe Pa­rijs-Ni­ce

Olav Kooij heeft net naast de overwinning gegrepen in de tweede etappe van Parijs-Nice. De 21-jarige renner van Jumbo-Visma werd in de massasprint geklopt door de Deen Mads Pedersen, de wereldkampioen van 2019 die ook de gele leiderstrui veroverde. De vlakke rit ging over 163,5 kilometer, van Bazainville naar Fontainebleau.