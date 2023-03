LIVE wielrennen | Wie kan het leider Tadej Pogacar lastig maken in heuvelachtige slotrit Parijs-Nice?

Tadej Pogacar heerst in Pa­rijs-Ni­ce: Jonas Vingegaard heeft op lange slotklim geen antwoord

Tadej Pogacar heeft zijn tweede dagsucces in Parijs-Nice geboekt. De Sloveense klassementsleider van UAE Team Emirates was in de zevende etappe op de Col de la Couillole, de slotklim van zo'n zestien kilometer, sterker dan de Fransman David Gaudu (Groupama-FDJ) en de Deense Tourwinnaar Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma.