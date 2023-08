LIVE WK baanwielrennen | Van der Peet en Van de Wouw plaatsen zich, Harrie Lavreysen op jacht naar vijfde wereldtitel sprint

De beurt aan Lavreysen

Nu is het de beurt aan Harrie Lavreysen. Hij hoopt zich ten koste van Carlin Jack te plaatsen voor de finale van de mannen elite sprint, die vanavond om 19.55 uur plaatsvindt. In een best of three heats was Lavreysen in ieder geval al 0.505 seconden sneller dan de Brit in heat één. De volgende heat kan dus al de beslissing zijn.