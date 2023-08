LIVE WK wielrennen | Lavreysen en Hoogland houden met hakken over sloot kansen op derde goud levend

Veel kritiek op ‘schandalig’ WK-par­koers: ‘Persoon die deze omloop uitstippel­de, moet wel dronken geweest zijn’

Er is al veel gezegd en geschreven over het WK-parkoers in Glasgow en dat is na de eerste wedstrijden op de weg niet veranderd - integendeel. Op sociale media regent het kritische reacties op de omloop. ,,Dit is een absolute schande.”