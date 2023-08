LIVE WK wielrennen | Mathieu van der Poel op jacht naar eerste Nederlandse regenboogtrui sinds 1985

Charlotte Kool boekt derde zege op rij in Baloise Ladies Tour

Charlotte Kool heeft haar derde zege op rij geboekt in de Baloise Ladies Tour. Na de proloog in Vlissingen en de eerste rit in Zwevegem was de sprintster van DSM-Firmenich ook de beste in de sprint van de tweede etappe in Zulte. Kool bleef de Britse Anna Henderson en de Deense Emma Norsgaard voor.