LIVE WK wielrennen | Na pech Mollema gaat Van Vleuten onderuit, kans op wereldtitel lijkt weg

Wereldti­tel tijdrijden zoon Tobias bezorgt vader Foss extra zakcentje: ‘We hebben de vlag uitgehan­gen’

Had Alf Magne Foss verwacht dat zijn zoon Tobias zondag de wereldtitel tijdrijden zou veroveren bij de WK wielrennen in Australië, dan had hij wellicht meer geld ingezet. De Noor had voor een klein bedragje - 50 kronen, zo’n 5 euro - een gokje gewaagd en won zowaar.

18 september