LIVE WK wielrennen | Puck Pieterse heeft jacht op regenboogtrui geopend en neemt direct de leiding

Grandioos! Zelfs val kan ontketende Mathieu van der Poel niet van heroïsche wereldti­tel afhouden

Mathieu van der Poel is op fenomenale wijze wereldkampioen op de weg geworden. De 28-jarige Nederlander reed met een verschroeiende aanval in Glasgow de concurrentie uit zijn wiel, viel nog terwijl hij solo aan de leiding reed, maar greep alsnog de regenboogtrui. Joop Zoetemelk heeft na 38 jaar eindelijk een opvolger. Hij was in 1985 de laatste Nederlandse wereldkampioen.