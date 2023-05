Lorena Wiebes sprint naar zege in eerste etappe Ronde van Burgos

Fabio Jakobsen boekt sprintzege in Hongarije en rijdt Dylan Groenewe­gen uit leiders­trui

Fabio Jakobsen heeft de tweede etappe van de Ronde van Hongarije gewonnen. De Nederlander van Soudal-Quick Step was de snelste in een massasprint aan het einde van een rit over 175 kilometer van Zalaegerszeg naar Keszthely.