Lorena Wiebes verkast naar SD/Worx ondanks doorlopend contract bij Team DSM

Rotterdam­se Kim (31) komt uit de kast en verrast daarna met Belgische titel: ‘Ze bloeit helemaal op’

Ze was verwikkeld in een vechtscheiding, is door een auto aangereden en kreeg de ziekte van Pfeiffer; het zat Kim de Baat de afgelopen jaren niet mee. Nu lacht het leven haar weer toe. Sinds de in Rotterdam geboren en in Puttershoek opgegroeide wielrenster uit de kast kwam, bloeit ze helemaal op. Ook op de fiets: zondag verraste ze met de Belgische titel op de weg.

27 juni