Lorena Wiebes wint eerste etappe RideLondon Classique

Oppermach­ti­ge Demi Vollering laat niets liggen in Baskenland: derde dagsucces én eindzege

Demi Vollering heeft haar heerschappij in de Ronde van Itzulia, een driedaagse rittenkoers door het Baskenland, kracht bijgezet. De 25-jarige Nederlandse van SD Worx was ook de beste in de derde en laatste etappe, nadat ze ook al de eerste en tweede rit had gewonnen.

15 mei