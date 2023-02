Lotte Kopecky volgt met pech kampende Annemiek van Vleuten op in Omloop Het Nieuwsblad, Lorena Wiebes tweede

Kopecky is de opvolgster van Annemiek van Vleuten. De Nederlandse van Movistar kende de nodige pech en speelde geen rol van betekenis bij de vijftiende editie van de opener van het Vlaamse wielervoorjaar. Van Vleuten (40) is bezig aan haar laatste jaar als profwielrenster. Ze blijft staan op twee zeges in de Omloop Het Nieuwsblad: in 2020 en 2022.

Voor Kopecky is het haar derde grote klassieke zege, nadat ze vorig jaar de sterkste was in de Strade Bianche en de Ronde van Vlaanderen. In de Omloop reed de laatste tien kilometer alleen voorop, nadat ze aanviel op de iconische Muur van Geraardsbergen. Vlak voor die beklimming werd Van Vleuten getroffen door een lekke band. ,,Toen was mijn koers voorbij. Het was niet mijn dag", zei ze na de finish bij Sporza.



In de slotkilometers slonk de voorsprong van Kopecky op de achtervolgers, maar de Belgische hield haar inspanning vol tot de finish. Op elf tellen van de winnares sprintte Wiebes naar de tweede plaats. Met Anouska Koster (zesde) en Quinty Ton (zevende) eindigen nog twee Nederlanders in de top tien. ,,Ik voelde me goed en wilde op de Muur tempo maken. Niemand volgde, toen ben ik maar doorgegaan”, omschreef Kopecky de finale. Ze viel afgelopen winter drie kilo af. ,,Met Lorena (Wiebes, red.) hebben we de beste sprintster van de wereld in de ploeg. Ik kan me dus beter op een andere manier van koersen richten. Deze solo was al iets wat ik voorheen niet kon.”