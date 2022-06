Lucinda Brand mag na een uur koersen voor het eerst dit seizoen de handen in de lucht steken

Na tien rondjes door Vaduz met een klim van 800 meter als enige hindernis wisten Brand, Koppenburg en Rooijakkers - die in de tweede ronde ontsnapten - uit de greep van het peloton te blijven. Rooijakkers probeerde in de slotkilometer met een late uitval de rest eraf te rijden, maar dat lukte niet. Met iets meer dan 200 meter te gaan ging Brand de sprint aan en won ze ogenschijnlijk met gemak van Koppenburg. Op bijna een minuut achterstand won wereldkampioene Elisa Balsamo de sprint van het peloton en legde daarmee beslag op de vierde plaats. Floortje Mackaij werd zesde.



Voor Brand is het haar eerste zege van het wegseizoen. Op de crossfiets was ze dit jaar al vaker succesvol, al greep ze in het Amerikaanse Fayetteville naast de haar gewenste wereldtitel. Marianne Vos was toen in een sprint te snel voor de renster uit Dordrecht. In Parijs-Roubaix werd Brand derde.