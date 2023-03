Mads Pedersen klopt Olav Kooij in sprint tweede etappe Parijs-Nice

Vlak voor het ingaan van de laatste kilometer vond voorin het peloton een valpartij plaats, veroorzaakt door een renner die een vluchtheuvel raakte en daardoor onderuitging. Hij nam diverse anderen mee in zijn val. Enkele kilometers daarvoor had Tadej Pogacar de tussensprint gewonnen, net als een dag eerder. Het leverde de Sloveen wederom 6 bonificatieseconden op. De tweevoudig winnaar van de Tour de France wil alles in het werk stellen om deze week Parijs-Nice te winnen. Hij neemt het in de Franse rittenkoers op tegen onder anderen de Deen Jonas Vingegaard van Jumbo-Visma, die hem vorig jaar klopte in de strijd om het geel in de Tour.

Pedersen ging de massasprint van ver aan en wist Kooij, die sterk kwam opzetten, net voor te blijven. De Deen, zondag derde in de eerste etappe, boekte zijn tweede zege van dit seizoen. ,,Fijn om het jaar zo te beginnen”, zei de 27-jarige Deen. ,,Het was een hectische finale, met enkele rotondes in de laatste 10 kilometer. Het team wist me uit de problemen te houden en ik kreeg een perfecte lead-out. Het was heel close in de sprint. Het geel is een mooie bonus.”