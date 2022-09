Marc Hirschi wint Ronde van Toscane, Matteo Trentin de beste in Luxemburg

Mathieu van der Poel is terug in de koers: ‘Het was mentaal moeilijk na de Tour’

Na zijn teleurstellende Tour de France is Mathieu van der Poel terug in koers. In de bescheiden Druivenkoers begint hij aan zijn voorbereiding op het WK in Australië over een maand. ,,Het was mentaal moeilijk na de Tour.’’

24 augustus