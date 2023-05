Marianne Vos voor tweede dag op rij de sterkste in Vuelta, voorsprong in klassement groeit

Vos won de sprint in Guadalajara na een etappe van 133 kilometer vanuit Cuenca in het midden van Spanje. ,,Het was een onrustige dag met veel aanvallen, maar de wind was niet in hun voordeel. Ook in de laatste kilometers waren er nog aanvallen, maar gelukkig wisten we alles te pareren en kon ik het afmaken in de sprint", zei Vos na aanvallen van onder andere Demi Vollering, Annemiek van Vleuten, Marlen Reusser en Liane Lippert.