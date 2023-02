Mark Cavendish rijdt ZLM Tour als voorbereiding op Tour de France

Twee mannen jarenlang achter de tralies na brute overval op Mark Cavendish

In november 2021 werd wielrenner Mark Cavendenish in zijn eigen huis overvallen en bedreigd met een mes. Ruim een jaar later zijn er twee mannen veroordeeld voor deze gewelddadige actie: Romario Henry (31) uit Londen en de uit Kent afkomstige Ali Sesay (28).