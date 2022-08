Massale valpartij in Ronde van Burgos schakelt hele peloton uit, behalve drietal Jumbo-Visma

Philippe Gilbert sluit imposante loopbaan af op de Cauberg in Nederland

Philippe Gilbert sluit op 15 oktober zijn loopbaan af op de plek waar hij veel van zijn successen als profwielrenner heeft beleefd. De omgeving van de Cauberg in Valkenburg staat die dag volledig in het teken van een afscheidsevenement voor de Belgische renner. De reden achter de gekozen locatie is simpel: op die plek greep Gilbert vier keer de zege in de Amstel Gold Race. Ook won hij op de Cauberg het WK wielrennen op de weg in 2012.

