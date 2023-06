Mathieu van der Poel maakt indruk in Ronde van België: leider sloopt concurrentie met solo van 36 kilometer

Met video Renners voltooien geneutrali­seer­de rit Ronde van Zwitser­land, Mathieu van der Poel leider in België

Het peloton is gegroepeerd binnengekomen in de zesde etappe van de Ronde van Zwitserland. Na het overlijden van de 26-jarige Zwitserse wielrenner Gino Mäder, die in de vijfde etappe ten val was gekomen, werd de wedstrijd geneutraliseerd.