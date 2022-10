Mathieu van der Poel maakt na nachtmerrie in Australië rentree met brons op WK gravel

Met videoMathieu van der Poel heeft de kater van het WK op de weg in Australië zondag enigszins weg kunnen poetsen met een medaille op het eerste WK gravel. De Nederlander kwam niet in de buurt van de overwinning - die naar de Belg Gianni Vermeersch ging - maar mocht wel het podium op om het brons op te halen.

Volledig scherm Mathieu Van Der Poel klopte Greg Van Avermaet in een sprintje om de derde plaats. © photo: Cor Vos

Van der Poel troefde Greg Van Avermaet af in een sprintje om de derde plaats. Vermeersch was toen al anderhalve minuut over de streep in het Italiaanse Veneto. Thuisrijder Daniel Oss, die in de slotfase zijn Belgische metgezel moest laten gaten, finishte op 43 seconden als tweede.

Het eerste WK gravelrijden was voor Van der Poel zijn eerste optreden sinds hij bij de WK wielrennen in Australië de wegwedstrijd kort na de start verliet, nadat hij een groot deel van de nacht ervoor op het politiebureau had doorgebracht.

Dat gebeurde nadat hij twee meisjes die zijn nachtrust verstoorden op de gang van het hotel, hardhandig had terechtgewezen. De renner van de ploeg Alpecin - Deceuninck moest zich voordat hij Australië mocht verlaten voor de rechter verantwoorden en kreeg een boete van omgerekend 1000 euro wegens mishandeling.

Met zijn derde plaats op het WK gravel kon Van der Poel prima leven. ,,Ik ben blij dat ik hier weer snel na dat WK in Australië in actie kon komen. Nu had ik weer een doel. Anders had ik mijn fiets waarschijnlijk lang niet aangeraakt”, reageerde hij.

,,Dit is een leuke discipline. Ik sta altijd wel open voor iets nieuws. Je kan dezelfde houding op de fiets aannemen als op de weg. Dat is bij het mountainbiken niet het geval. Ik ben blij voor mijn ploeggenoot Vermeersch dat hij gewonnen heeft. Meer dan de derde plek zat er niet meer in. Dat is me gelukt. Dus ik kan wel tevreden zijn.”

Bekijk hoe Van der Poel het sprintje om de derde plaats wint.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Opnieuw Belgisch succes op WK

Het parkoers van het WK gravelrijden, ruim 190 kilometer lang, leidde de deelnemers over veel onverharde wegen en gravelstroken. Vermeersch en Oss gingen zo’n 100 kilometer voor de finish in de aanval. Ze namen snel een voorsprong van 5 minuten. Het peloton met favorieten als Van der Poel, Van Avermaet, Peter Sagan, Magnus Cort, Zdenek Stybar en Alessandro De Marchi had het nakijken.

Vermeersch bezorgde de Belgische wielerfans een tweede wereldtitel in korte tijd. Remco Evenepoel werd twee weken geleden wereldkampioen op de weg.

Praat mee.

Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen respectvolle reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een gesprek willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.