Mathieu van der Poel over plezier dit voorjaar: ‘De rugproblemen zijn stilaan opgelost’

Mathieu van der Poel kijkt uit naar Parijs-Roubaix, de kasseienklassieker die hij voor het eerst in zijn loopbaan wil winnen en waarvan hij vandaag het parkoers verkende. De 28-jarige renner sprak zich verder ook nog uit over zijn opgeloste rugproblemen.

Woensdag reed Van der Poel nog de Scheldeprijs, donderdag raakte hij zijn fiets niet aan. De verkenning van vandaag was vooral een kwestie van opfrissen. ,,Het is de regio waar je het minst komt, dus het is niet slecht om de boel even op te frissen. In de Scheldeprijs (gewonnen door ploegmaat Jasper Philipsen, red.) voelde ik me vrij goed. De Ronde van Vlaanderen ligt mij beter dan Roubaix, maar met de benen van vorige week zou ik hier mee moeten doen om de winst’’, vertelde Van der Poel via zijn ploeg Alpecin-Deceuninck.

De winnaar van Milaan-San Remo ging ook in op zijn fysieke toestand. ,,De rugproblemen zijn stilaan helemaal opgelost. Het is aangenaam om zonder pijn op de fiets te zitten. Ik doe dit voorjaar minder wedstrijden, in samenspraak met de ploeg, zodat ik elke keer tot het gaatje kan gaan. Het seizoen, begonnen in de winter met het veldrijden, duurt lang.’’

De kans dat Van der Poel na Roubaix nog de Amstel Gold Race of Luik-Bastenaken-Luik rijdt, is volgens hem daarom ‘miniem’. ,,Ik wil een goede rustperiode inbouwen en zo naar de zomer toewerken. Om via de Ronde van Zwitserland op mijn best te zijn in de Tour de France.’’