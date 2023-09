Mathieu van der Poel speelt geen rol van betekenis in Bretagne, sterke Olav Kooij wint in Groot-Brittannië

Jumbo-Visma-renner Kooij was in Manchester na 162 kilometer vanuit Altrincham verreweg de snelste in de sprint. Wout van Aert, die het voorbereidingswerk voor zijn ploeggenoot verrichtte, werd tweede, voor de Ier Sam Bennett.

Kooij zei na afloop dat het veel moeite kostte om het gat met de kopgroep dicht te rijden. ,,Maar het hele team was geweldig. Iedereen van de ploeg was bij de overwinning betrokken en dat maakt het alleen maar mooier. We wilden ze ook terugpakken omdat we hier voor het eindklassement willen gaan. Om dan zo te starten, geeft vertrouwen voor de rest van de week.” De Ronde van Groot-Brittannië telt acht etappes.

Mathieu van der Poel wordt 74ste

Mathieu van der Poel reed in de Bretagne Classic zijn eerste officiële wedstrijd in de regenboogtrui. De wereldkampioen had de trui al wel getoond in een criterium in Etten-Leur. Hij reed hij vooral lang in de ‘buik’ van het peloton. Mick van Dijke ging in de aanval met Küng, maar moest de Zwitser met nog ruim 30 kilometer te rijden laten gaan. Achter Küng werd het tempo in het peloton opgeschroefd en dat was te veel voor de wereldkampioen, die het liet gaan.