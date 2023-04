Mathieu van der Poel troost huilende John Degenkolb na crash in Roubaix : ‘Sorry, man'

Op Carrefour de l’Arbre, de laatste kasseienstrook met een beoordeling van vijf sterren (de zwaarste categorie), kwam de 34-jarige Degenkolb ten val. De Duitser was in aanraking gekomen met Van der Poel, die iets had moeten uitwijken voor Philipsen.

Degenkolb was in 2015 de beste in Parijs-Roubaix. Ondanks zijn crash eindigde de renner van Team DSM nog als zevende in het wielermonument, op ruim tweeënhalve minuut van winnaar Van der Poel. De Nederlander is overigens de eerste renner die Milaan-San Remo én Parijs-Roubaix in één seizoen wint sinds Degenkolb acht jaar geleden.